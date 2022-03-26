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8 часов назад

Звезды, которые пострадали от санкций

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У Анны Нетребко отмена за отменой концертной деятельности. С оперной дивой отказались сотрудничать миланский театр La Scala, баварская государственная опера и Метрополитен-опера. Правда продюсер певицы утверждает, что перспективы у Нетребко великолепные, а ее график переполнен на ближайшие четыре года.

Российские звезды, которые пострадали от санкций
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Валерий Гергиев тоже лишился работы в Европе. Уже через сутки после начала спецоперации в Донбассе стало известно, что концертный зал «Карнеги-холл» отменил гастроли российского пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Гергиева в Нью-Йорке. Затем с Валерием Гергиевым прекратил сотрудничество и Мюнхенский филармонический оркестр и Баварская государственная опера.

Латвия внесла в черный список Николая Баскова. Знаменитый певец разделяет позицию российских властей по ситуации с ДНР и ЛНР. Иностранцам это не понравилось. На известного певца обрушилась тонна хейта особенно после публикации поста в Instagram.

Основной заработок Сергея Шнурова – это частные вечеринки олигархов. Эпатажного исполнителя часто приглашали на Рублевку. Однако сейчас у олигархов просто нет денег, а Шнур оказался без заработка.

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