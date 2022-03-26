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2 часа назад

«Экстренно госпитализировали»: Владимир Кузьмин отменил концерты по состоянию здоровья

Passion.ruPassion.ru

Лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин был экстренно госпитализирован в больницу. Певец с сожалением признался поклонникам, что вынужден отменить гастроли из-за ухудшения здоровья.

«Экстренно госпитализировали»: Кузьмин отменил концерты по состоянию здоровья
Фото:  Passion.ru, Telegram, Global look press Passion.ru, Telegram, Global look press

Один из основателей и лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин планировал старт гастролей, однако из-за экстренной госпитализации ему пришлось отменить свой вылет. Об этой новости стало известно в его личном Telegram-канале. Российский певец извинился перед поклонниками и с сожалением сообщил, что концерты переносятся на неопределенный срок. «По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — сказал исполнитель. Причину госпитализации российский певец решил оставить при себе. Встревоженные поклонники пожелали мужчине скорейшего выздоровления и с пониманием отнеслись к переносу концертов.

Однако уже спустя несколько часов артист выложил фотографию в личный микроблог. Мужчина выглядит посвежевшим и здоровым. Он поблагодарил фанатов за добрые слова и порадовал хорошими новостями. «Всем привет! Спасибо за поддержку. Чувствую себя хорошо. До встречи в Волгограде!» - сообщил Владимир Кузьмин.

К слову, Владимиру Кузьмину совсем скоро исполняется 67 лет. Несмотря на преклонный возраст, мужчина продолжает гастролировать и также задорно и активно выступать на сцене. Даже проведенная ночь в больнице не заставила певца отложить концерты на дальнюю полку. Этому качеству артиста можно поучиться многим молодым людям.

Звёзды,Владимир Кузьмин,
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