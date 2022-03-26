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3 часа назад

"У меня много чувств": Киркоров рассказал о взаимоотношениях с Пугачевой

Диана Товсепова

На телеканале "МУЗ-ТВ" вышел документальный фильм "Контракт окончен. Есть ли жизнь после лейбла?".

"У меня много чувств": Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой
Фото: Serge Serebro/cc-by-saSerge Serebro/cc-by-sa

В фильме обсуждались слухи о том, что Филипп Киркоров работал с Пугачевой по контракту. В обществе были такие слухи потому, что Примадонна была и его супругой, и продюсером.

Сам Киркоров заявлял, что эти отношения были ошибкой.

«Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — признается певец.

Ходили слухи, что после развода единственной владелицей товарных знаков «Филипп» и «Филипп Киркоров» стала Пугачева, но Киркорову удалось выкупить права на свое имя. Только произошло это годы спустя. При этом официальных родтверждений этим слухам нет.

Зато известно, что экс-супруги сохраняют теплые взаимоотношения, а король эстрады все еще питает к Пугачевой разные чувства:

«Алла – гениальный продюсер вообще по жизни, у меня много чувств переплетенных во мне самом к ней, и, прежде всего, это чувство благодарности. Благодаря ее взгляду на жизнь, я многое пересмотрел в себе».

Ранее мы писали о том, что Киркоров делал в сериале "Сваты"

Звёзды,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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