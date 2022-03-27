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4 часа назад

В Эстонии организовали сбор подписей против концерта Киркорова в Таллине

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

В Эстонии организовали сбор подписей против проведения концерта российского певца Филлипа Киркорова, который должен состояться 27 мая в Таллине. Об этом сообщается на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для петиций.

В Эстонии организован сбор подписей против концерта Киркорова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из обращения эстонцев следует, что петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте.

Против концерта артиста уже проголосовали 1174 человека. В свою очередь вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев сообщил, что концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, но это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.ъ

Ранее в Германии отменили концерты Николая Расторгуева и группы «Любэ». Отмечается, что билеты на выступления были в продаже еще до минувшего вторника, 22 марта. Позднее агентство Evennta, которое является организатором, сообщило об отмене всех десяти концертов музыкального коллектива на территории Германии.

В начале марта стало известно, что американская группа My Chemical Romance отменила предстоящие этим летом выступления в России и на Украине. Исполнители должны были приехать в Киев, а затем выступить в качестве хедлайнера на фестивале Park Live в Москве.

Звёзды,Филлип Киркоров,Николай Расторгуев,
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