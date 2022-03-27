В Эстонии организован сбор подписей против концерта Киркорова

В Эстонии организовали сбор подписей против проведения концерта российского певца Филлипа Киркорова, который должен состояться 27 мая в Таллине. Об этом сообщается на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для петиций.

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Из обращения эстонцев следует, что петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте.

Против концерта артиста уже проголосовали 1174 человека. В свою очередь вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев сообщил, что концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, но это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.ъ

Ранее в Германии отменили концерты Николая Расторгуева и группы «Любэ». Отмечается, что билеты на выступления были в продаже еще до минувшего вторника, 22 марта. Позднее агентство Evennta, которое является организатором, сообщило об отмене всех десяти концертов музыкального коллектива на территории Германии.