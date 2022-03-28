Названа причина смерти барабанщика Foo Fighters

Названа причина смерти барабанщика американской группы Foo Fighters Тэйлора Хокинса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Стало известно, что музыкант перенес сердечно-сосудистый коллапс, который был вызван приемом различных наркотических веществ. Вскрытие показало, что его сердце было в два раза больше и тяжелее, чем у нормального мужчины его возраста.

Отмечается, что в пятницу, 25 марта, Хокинс испытывал боли в груди. Он пожаловался на плохое самочувствие перед выступлением на Estereo Picnic Festival в Боготе.

Ранее стало известно, что по результатам медицинской экспертизы в теле умершего барабанщика было обнаружено десять веществ, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды. При этом о проблемах музыканта с наркотиками было известно и ранее — в 2001 году у него случилась передозировка героином, и около недели он находился в коме.

Тэйлор Хокинс скончался 26 марта. Ему было 50 лет.