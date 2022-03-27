Собчак рассекретила прошлое отца Галкина

Юморист и телеведущий Максим Галкин более десяти лет назад стал супругом певицы Аллы Пугачевой. Пара воспитывает двоих детей и живет в полной гармонии. Шоумен часто делится в соцсетях кадрами из семейной жизни.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Однако о своих других родственниках Галкин не любит рассказывать. Накануне это сделала журналистка Ксения Собчак. Она сообщила, что отец юмориста был депутатом Госдумы.

"Отец Галкина — Александр Александрович — в течение полутора лет был депутатом Государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина... Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил",

— написала в своем Telegram-канале Собчак.