Николаев выписался из психиатрической больницы

Напомним, в начале февраля Валерий Николаев был задержан сотрудниками полиции за вождение без прав. Артист был помещен в изолятор, где он начал странно себя вести – лаять, раздеваться и громко смеяться без причины.

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У актера было диагностировано биполярное расстройство. Николаева направили в психиатрическую больницу для прохождения лечения. В настоящее время артист выписался из лечебного учреждения и вернулся к своей супруге Эльмире Земсковой. У пары растет сын Никита.