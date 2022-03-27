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2 часа назад

Вера Брежнева опровергла заявление о готовности выступить в России за 40 тысяч евро

runews24.rurunews24.ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опровергла заявление своего музыкального директора Сергея Сметанина о том, она готова спеть за большой гонорар в России. Звезда призвала не верить фейкам. Об этом сообщил StarHit.ru.

Брежнева опровергла слухи о выступлении в России за 40 тысяч евро
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вера Брежнева уехала в Италию. Ранее представитель певицы сделал заявление, что знаменитость готова приехать в Россию с музыкантами и выступить не за 50 тысяч евро, а за 40. В рублях эта сумма составляет около четырёх миллионов рублей.

На что певица, которая уехала в Италию, поспешила написать опровержение. Она призвала поклонников не вестись на фейки и фильтровать информацию, которую они видят и читают.

Звёзды,Вера Брежнева,Сергей Сметанин,
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