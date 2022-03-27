Брежнева опровергла слухи о выступлении в России за 40 тысяч евро

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опровергла заявление своего музыкального директора Сергея Сметанина о том, она готова спеть за большой гонорар в России. Звезда призвала не верить фейкам. Об этом сообщил StarHit.ru.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Вера Брежнева уехала в Италию. Ранее представитель певицы сделал заявление, что знаменитость готова приехать в Россию с музыкантами и выступить не за 50 тысяч евро, а за 40. В рублях эта сумма составляет около четырёх миллионов рублей.