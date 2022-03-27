«Еды нет»: Айза застряла на Шри-Ланке

За последний месяц почти каждый второй артист неожиданно решил улететь в «запланированный отпуск». Многие быстро адаптировались к условиям новой жизни, но есть и те, кто сильно скучает по России. Среди таких – Айза, у которой случился жуткий кризис на Шри-Ланке.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Девушка призналась, что новые реалии заставили ее кардинально изменить свою жизнь и отказаться от задуманных планов и вещей. Например, Айза решила повременить с запуском своей линейки ювелирных украшений.

У теледивы началась паника. Она понимает, что денег на проживание ей недостаточно.

«Я живу от одной панической атаки до другой. Я живу в ненависти, в боли, в отрицании»,

— делится своими эмоциями девушка.

Даже временная смена локации не помогла девушке избавиться от переживаний. Поездка к океану, наоборот, дается Айзе с трудом.

«Еды нет, бензина нет, газа нет, электричества нет. Я хочу домой»,

– пишет Айза у себя в микроблоге.