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2 часа назад

Вдова Джигарханяна испугалась выселения из квартиры в Москве

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Вдова актера Армена Джигарханяна 79-летняя Татьяна Власова испугалась, что останется без квартиры в Москве. Об этом женщина сообщила в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, передает «Московский комсомолец».

Вдова Джигарханяна боится остаться на улице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Власовой, половина квартиры на Арбате, где она жила с Джигарханяном, принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. По ее словам, бизнесмен не желает продавать свою половину жилья, хотя подобные предложения ему поступали. Женщина добавила, что это означает, что предпринимателю нужна вся площадь.

В свою очередь, Растегин заверил, что квартира ему нужна, чтобы оборудовать там музей Армена Джигарханяна. Он уточнил, что вместе с пасынком актера собирается подыскать для Власовой другое жилье. В то же время вдова артиста рассказала, что Джигарханян продал полквартиры Растегину, чтобы сделать ремонт жилья для Виталины Цымбалюк-Романовской и она сомневается в законности сделки.

19 сентября 2021 года стало известно, что Элину Мазур, экс-адвоката бывшей жены Джигарханяна пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, избили в Москве. По информации издания, нападение на 55-летнюю Мазур произошло около трех часов ночи 18 сентября, однако в травмпункт пострадавшая обратилась только на следующий день.

Звёзды,Элина Мазур,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,
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