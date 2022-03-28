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2 часа назад

Чем сейчас живет старшая сестра Дмитрия Нагиева

WMJ.ruWMJ.ru

У Дмитрия Нагиева есть 62-летняя сестра по имени Наталья. Родственница артиста не ведет публичный образ жизни, поэтому о ней мало что известно. Но недавно в новом выпуске программы на телеканале НТВ «Ты не поверишь!» раскрылась неожиданная информация о родной сестре артиста. Как оказалось, сейчас Наталья живет довольно скромно. У женщины есть свой дом под Санкт-Петербургом, при котором она ведет небольшое хозяйство и держит лошадей.

Чем сейчас живет старшая сестра Дмитрия Нагиева
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Наталья многие годы работала с тяжелыми формами ДЦП. После смерти любимого мужа женщина оставила работу и решила сосредоточиться на своем доме. Она заботится о лошадях, которых спасла от убоя.

Еле сводим концы с концами. Приезжают местные жители и привозят корм для лошадей,

— рассказала в эфире передачи сестра Нагиева. Насколько сейчас близки родственники, неизвестно. Но Наталья утверждает, что Дмитрий довольно часто посещает конюшню, поскольку считает это своеобразным источником энергии.

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