Чем сейчас живет старшая сестра Дмитрия Нагиева

У Дмитрия Нагиева есть 62-летняя сестра по имени Наталья. Родственница артиста не ведет публичный образ жизни, поэтому о ней мало что известно. Но недавно в новом выпуске программы на телеканале НТВ «Ты не поверишь!» раскрылась неожиданная информация о родной сестре артиста. Как оказалось, сейчас Наталья живет довольно скромно. У женщины есть свой дом под Санкт-Петербургом, при котором она ведет небольшое хозяйство и держит лошадей.
Наталья многие годы работала с тяжелыми формами ДЦП. После смерти любимого мужа женщина оставила работу и решила сосредоточиться на своем доме. Она заботится о лошадях, которых спасла от убоя.
Еле сводим концы с концами. Приезжают местные жители и привозят корм для лошадей,
— рассказала в эфире передачи сестра Нагиева. Насколько сейчас близки родственники, неизвестно. Но Наталья утверждает, что Дмитрий довольно часто посещает конюшню, поскольку считает это своеобразным источником энергии.