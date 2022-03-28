Чем сейчас живет старшая сестра Дмитрия Нагиева

У Дмитрия Нагиева есть 62-летняя сестра по имени Наталья. Родственница артиста не ведет публичный образ жизни, поэтому о ней мало что известно. Но недавно в новом выпуске программы на телеканале НТВ «Ты не поверишь!» раскрылась неожиданная информация о родной сестре артиста. Как оказалось, сейчас Наталья живет довольно скромно. У женщины есть свой дом под Санкт-Петербургом, при котором она ведет небольшое хозяйство и держит лошадей.