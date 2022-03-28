Бородина объяснила отказ рекламировать российские бренды

Телеведущая Ксения Бородина объяснила отказ бесплатно рекламировать российские бренды, вступив в полемику с редакторами Telegram-канала о шоу-бизнесе «Светские хроники». Соответствующую информацию она разместила в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Некоторое время назад ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала в своем аккаунте о просьбе одного из отечественных производителей о безвозмездном промоушене. На предложение компании звезда ответила, что, по ее мнению, хорошее предприятие требует денежных вложений.

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«Вечный поиск халявы еще ни один бизнес до небес не вознес»,

— пояснила она.

В свою очередь, администраторы «Светских хроник» обвинили знаменитость в том, что она «зациклена на деньгах». Данное замечание не осталось без внимания Бородиной, которая возразила на их критику.

«Если найду продукт, от которого буду кайфовать, то с радостью вам его покажу и расскажу, как это было всегда! Будут они меня еще учить, как и что мне делать, любители чужие бабки посчитать»,

— парировала ведущая.

Кроме того, телезвезда рассказала, как изначально стала популяризировать чужие товары в Instagram. По словам Бородиной, на условиях бартерной рекламы ей начали присылать очки марки Ray-Ban, которые якобы сразу раскупались, как только ведущая представала в них на фото.

«Кому-то кажется, что вот бартер же, халява. Но этим бартером ты кому-то делаешь бизнес, это априори не может быть бесплатно и халява»,

— заключила звезда.