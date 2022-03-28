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2 часа назад

Сын Марии Шукшиной расстался с женой и не хочет общаться с ребенком

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Экс-жена Касаткина раскрыла правду об их отношениях.

Сын Шукшиной расстался с женой и не хочет общаться с ребенком
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Осенью 2019 года сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на косметологе Илоне Александровой. Звездная семья с теплом приняла невестку, и, более того, девушка сама стала воспитывать сына Касаткина от предыдущих отношений. Однако поклонники пары заметили, что они больше не выкладывают совместные фото, а Илона не раз упоминала о тяжелом периоде жизни.

Накануне девушка все же призналась, что они развелись уже 10 месяцев назад. По словам Александровой, она простила экс-мужу все обиды и старается навещать пасынка.

«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа»,

— объяснила Илона в беседе со «СтарХитом».

Экс-жена Касаткина призналась, что была несчастлива в отношениях со звездным наследником и потеряла себя, сейчас она планирует заняться своим развитием.

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