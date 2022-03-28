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55 минут назад

Сын Марии Шукшиной отказался от ребенка

Мария Иглина

В 2019 году сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на Илоне Александровой. Вместе они воспитывали сына Марка от союза Касаткина с бывшей девушкой Фрейей Зильбер. Стоит отметить, что Макар долгое время отказывался от отцовства.

Сын Марии Шукшиной отказался от ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По социальным сетям многим пользователям показалось, что Илоне удалось Марку заменить его родную мать. Она показывала, как поет песенку малышу перед сном, как играет с ним. Во всех роликах Илона ласково называет мальчика — Маркушей. Кроме этого, Александрова публиковала кулинарные шедевры для супруга, и отрыто признавалась ему в любви.

Однако со временем подобного контента стало гораздо меньше. Причину Илона Александрова объяснила изданию "СтарХит":

"Маркуши совсем не стало в моих социальных сетях из-за того, что мы разошлись с его папой. Разошлись 10 месяцев назад".

Девушка отметила, что сейчас Марк живет с няней, отец не хочет с ним общаться, а сама Илона переживает за судьбу мальчика и регулярно к нему ездит.

"К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка",

— призналась Александрова.

Илона также поделилась, что в отношениях с Макаром она не была счастлива. Сейчас она занимается спортом, работой и благотворительностью.

Ранее Валерий Сюткин рассказал о жизни в непростое время.

Звёзды,Мария Шукшина,Валерий Сюткин,
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