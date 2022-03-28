Сын Марии Шукшиной отказался от ребенка

В 2019 году сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на Илоне Александровой. Вместе они воспитывали сына Марка от союза Касаткина с бывшей девушкой Фрейей Зильбер. Стоит отметить, что Макар долгое время отказывался от отцовства.
По социальным сетям многим пользователям показалось, что Илоне удалось Марку заменить его родную мать. Она показывала, как поет песенку малышу перед сном, как играет с ним. Во всех роликах Илона ласково называет мальчика — Маркушей. Кроме этого, Александрова публиковала кулинарные шедевры для супруга, и отрыто признавалась ему в любви.
Однако со временем подобного контента стало гораздо меньше. Причину Илона Александрова объяснила изданию "СтарХит":
"Маркуши совсем не стало в моих социальных сетях из-за того, что мы разошлись с его папой. Разошлись 10 месяцев назад".
Девушка отметила, что сейчас Марк живет с няней, отец не хочет с ним общаться, а сама Илона переживает за судьбу мальчика и регулярно к нему ездит.
"К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка",
— призналась Александрова.
Илона также поделилась, что в отношениях с Макаром она не была счастлива. Сейчас она занимается спортом, работой и благотворительностью.