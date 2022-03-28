Кроме драки Уилла Смита: чем удивили звезды на премии «Оскар»

Накануне в Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения «Оскара»: зрителям и приглашенным звездам мероприятие запомнилось пощечиной Уилла Смита, которую он отвесил комику и ведущему Крису Року. Но мы все-таки решили обратить ваше внимание на выходы знаменитостей и рассказать (и показать), как прошла ковровая дорожка премии.
Из года в год главное кинособытие дарило миру культовые образы звезд, которые обсуждали, разбирали на мельчайшие детали, а после пытались копировать. В 2022 году знаменитые гости порадовали поклонников: мужчины выбрали классические костюмы, которые смотрелись, как никогда выигрышно, а девушки отдали предпочтение идеально подогнанным под фигуру платьям и костюмам.
Наши фавориты: Зои Кравиц в Saint Laurent, Зендея в Valentino и Тимоти Шаламе в костюме Louis Vuitton на голое тело.