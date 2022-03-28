Кроме драки Уилла Смита: чем удивили звезды на премии «Оскар»

Накануне в Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения «Оскара»: зрителям и приглашенным звездам мероприятие запомнилось пощечиной Уилла Смита, которую он отвесил комику и ведущему Крису Року. Но мы все-таки решили обратить ваше внимание на выходы знаменитостей и рассказать (и показать), как прошла ковровая дорожка премии.

1/12 Джессика Честейн Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Тимоти Шаламе Фото: globallookpress.com 3/12 Зои Кравиц Фото: globallookpress.com 4/12 Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Рами Малек Фото: globallookpress.com 6/12 Зендая Фото: globallookpress.com 7/12 Брэдли Купер с мамой Глорией Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Кит Урбан и Николь Кидман Фото: globallookpress.com 9/12 Кристен Стюарт с Пабло Ларраином Фото: globallookpress.com 10/12 Лили Джеймс Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Ариана ДеБос Фото: globallookpress.com 12/12 Джессика Честейн Фото: globallookpress.com

Из года в год главное кинособытие дарило миру культовые образы звезд, которые обсуждали, разбирали на мельчайшие детали, а после пытались копировать. В 2022 году знаменитые гости порадовали поклонников: мужчины выбрали классические костюмы, которые смотрелись, как никогда выигрышно, а девушки отдали предпочтение идеально подогнанным под фигуру платьям и костюмам.