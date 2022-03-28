Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
3 часа назад

Кроме драки Уилла Смита: чем удивили звезды на премии «Оскар»

Мира Маркина

Накануне в Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения «Оскара»: зрителям и приглашенным звездам мероприятие запомнилось пощечиной Уилла Смита, которую он отвесил комику и ведущему Крису Року. Но мы все-таки решили обратить ваше внимание на выходы знаменитостей и рассказать (и показать), как прошла ковровая дорожка премии.

1/12 Джессика Честейн
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/12 Тимоти Шаламе
Фото: globallookpress.com
3/12 Зои Кравиц
Фото: globallookpress.com
4/12 Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/12 Рами Малек
Фото: globallookpress.com
6/12 Зендая
Фото: globallookpress.com
7/12 Брэдли Купер с мамой Глорией
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/12 Кит Урбан и Николь Кидман
Фото: globallookpress.com
9/12 Кристен Стюарт с Пабло Ларраином
Фото: globallookpress.com
10/12 Лили Джеймс
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12 Ариана ДеБос
Фото: globallookpress.com
12/12 Джессика Честейн
Фото: globallookpress.com

Из года в год главное кинособытие дарило миру культовые образы звезд, которые обсуждали, разбирали на мельчайшие детали, а после пытались копировать. В 2022 году знаменитые гости порадовали поклонников: мужчины выбрали классические костюмы, которые смотрелись, как никогда выигрышно, а девушки отдали предпочтение идеально подогнанным под фигуру платьям и костюмам.

Наши фавориты: Зои Кравиц в Saint Laurent, Зендея в Valentino и Тимоти Шаламе в костюме Louis Vuitton на голое тело.

Звёзды,Фото,Уилл Смит,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители