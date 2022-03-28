Бузова поделилась переживаниями с подписчиками

Российская певица и ведущая Ольга Бузова призналась подписчикам, что, несмотря на образ сильной женщины, она все равно «не железная и может плакать».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Бузова поразмышляла о том, как многим женщинам приходится скрываться за маской «сильных», не показывая своих истинных чувств и эмоций.

"Сильные женщины тоже плачут. В том числе от того, что они не сильные. Им пришлось такими стать",

— поделилась певица в своем Telegram-канале.

Причины таких откровений и своих слез певица подписчикам не раскрыла.

До этого Бузова призналась, что до сих пор скучает по бывшему возлюбленному Даве (Давиду Манукяну), с которым она рассталась больше года назад.