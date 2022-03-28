Пластический хирург назвал звезд, которые переборщили с процедурами

Пластический хирург Павел Голованев назвал четырех селебрити, которые слишком увлеклись процедурами. Этим он поделился в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

На первом месте в рейтинге Голованева оказалась актриса Деми Мур. По словам специалиста, вероятно, Деми удалили комки Биша — такая операция противопоказана многим, поскольку жировые образования в щеках поддерживают ткани, и без них часто образуется подобное западение, которое только старит лицо.

На втором месте — бывшая солистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм. По мнению хирурга, Бекхэм часто перебарщивает с ботулинотерапией, что "замораживает" лицо и лишает его мимики. Он также отметил, что недавно нижняя губа Виктории стала слишком большого размера — очевидно, девушка перестаралась с увеличением, нарушив пропорции лица.

Третье место — актриса Кэмерон Диаз. Она также увлекалась ботулотоксинами, что свело на нет ее мимику. В 2018 году Диаз сама призналась, что перестаралась и заявила, что выбрала естественное старение.

Последней хирург назвал популярную в 90-х телезвезду Хэзер Локлир, которой сейчас 60 лет. Алкоголь и запрещенные вещества отразилась на ее лице. По словам Голованева, истощенный нездоровым образом жизни организм может неожиданно среагировать на вмешательства. Из-за этого лицо Локлир выглядит довольно неестественно.