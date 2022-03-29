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3 часа назад

Актеры, чей брак разрушили внебрачные дети

New MagazineNew Magazine

Жены не простили.

Актеры, чей брак разрушили внебрачные дети
Фото: New MagazineNew Magazine

Сергей Безруков

Ирина и Сергей Безруковы считались одной из самых крепких пар российского кино. Однако в 2013 году вдруг в СМИ появилась новость о двух внебрачных детях актера. Причем эту тайну раскрыл их дедушка. Их матерью называли актрису Кристину Смирнову, с которой отношения у Безрукова начались на съемках сериала “Есенин”. Ирина Безрукова вначале приняла измену и простила, но в итоге в 2015 году пара развелась.

Джайник Фазиев

Женатый режиссёр славился романами на стороне. По слухам, у него шестеро внебрачных детей, двоих из которых родила актриса Светлана Иванова. В итоге семья Файзиева распалась, а сам он сейчас женат на Ивановой.

Михаил Жигалов

Актёру тоже приписывают многочисленные внебрачные связи. Так, роман с переводчицей Ириной закончился рождением незаконнорожденного сына Аркадия. Михаил хотел оставить это в тайне, но не удалось.

Анатолий Журавлев

Звезда фильма “Все будет хорошо” прожил в гражданском браке 20 лет. Пока не выяснилось, что у актера есть двое внебрачных детей. Причем от разных женщин. Когда гражданская жена Анатолия Журавлева узнала об этом, она ушла.

Максим Дрозд

Последняя жена любвеобильного актера Анастасия Бровкина выходила замуж за него уже с ребенком. А предыдущий развод случился как раз по причине того, что законная супруга узнала об этом.

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