Актеры, чей брак разрушили внебрачные дети

Жены не простили.

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Сергей Безруков

Ирина и Сергей Безруковы считались одной из самых крепких пар российского кино. Однако в 2013 году вдруг в СМИ появилась новость о двух внебрачных детях актера. Причем эту тайну раскрыл их дедушка. Их матерью называли актрису Кристину Смирнову, с которой отношения у Безрукова начались на съемках сериала “Есенин”. Ирина Безрукова вначале приняла измену и простила, но в итоге в 2015 году пара развелась.

Джайник Фазиев

Женатый режиссёр славился романами на стороне. По слухам, у него шестеро внебрачных детей, двоих из которых родила актриса Светлана Иванова. В итоге семья Файзиева распалась, а сам он сейчас женат на Ивановой.

Михаил Жигалов

Актёру тоже приписывают многочисленные внебрачные связи. Так, роман с переводчицей Ириной закончился рождением незаконнорожденного сына Аркадия. Михаил хотел оставить это в тайне, но не удалось.

Анатолий Журавлев

Звезда фильма “Все будет хорошо” прожил в гражданском браке 20 лет. Пока не выяснилось, что у актера есть двое внебрачных детей. Причем от разных женщин. Когда гражданская жена Анатолия Журавлева узнала об этом, она ушла.

Максим Дрозд