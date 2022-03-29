«Слишком многое делала, чтобы не иметь детей»

Российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова отметила пятидесятилетие. Артистка призналась, что могла и не стать многодетной мамой. Но со временем она пересмотрела взгляды на семью.

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Виктория родила первого ребенка в 33 года в браке с Андреем Кузичевым. Спустя несколько лет в семье появился сын Федор. С отцом обоих детей актриса рассталась, а совсем скоро в ее жизни появился новый партнер – актер Алексей Агранович. Через несколько месяцев отношений звезда сериала «Содержанки» и продюсер стали родителями маленького Ивана. В официальном браке Алексей и Виктория не состоят.

Актриса до сих пор не верит, что стала мамой трижды. Виктория признается: бонусам, которые положены многодетным семьям, она искренне рада.

«Парковка в Москве — это невероятно, когда ты можешь парковаться в любом месте бесплатно и стоять сколько угодно. Мне завидуют все!» — заявляет артистка.

Виктория Толстоганова долго не становилась матерью, потому что не хотела ставить под удар карьеру, которая стремительно развивалась.

«Я долго не могла забеременеть, потому что в свое время слишком много делала, чтобы детей не иметь… Подростковый возраст у меня длился до 30 лет», — призналась звезда.