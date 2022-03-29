Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
37 минут назад

Виктория Толстоганова: «Слишком многое делала, чтобы не иметь детей»

Мира Маркина

Российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова отметила пятидесятилетие. Артистка призналась, что могла и не стать многодетной мамой. Но со временем она пересмотрела взгляды на семью.

«Слишком многое делала, чтобы не иметь детей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктория родила первого ребенка в 33 года в браке с Андреем Кузичевым. Спустя несколько лет в семье появился сын Федор. С отцом обоих детей актриса рассталась, а совсем скоро в ее жизни появился новый партнер – актер Алексей Агранович. Через несколько месяцев отношений звезда сериала «Содержанки» и продюсер стали родителями маленького Ивана. В официальном браке Алексей и Виктория не состоят.

Актриса до сих пор не верит, что стала мамой трижды. Виктория признается: бонусам, которые положены многодетным семьям, она искренне рада.

«Парковка в Москве — это невероятно, когда ты можешь парковаться в любом месте бесплатно и стоять сколько угодно. Мне завидуют все!» — заявляет артистка.

Виктория Толстоганова долго не становилась матерью, потому что не хотела ставить под удар карьеру, которая стремительно развивалась.

«Я долго не могла забеременеть, потому что в свое время слишком много делала, чтобы детей не иметь… Подростковый возраст у меня длился до 30 лет», — призналась звезда.

Ранее мы рассказывали о том, какой участник «Фабрики звезд» недавно стал отцом.

Звёзды,Андрей Кузичев,Алексей Агранович,Виктория Толстоганова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители