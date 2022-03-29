Дочь Иосифа Пригожина рассказала о бюджете на свою свадьбу

«Уж поверьте, наша семья неплохо зарабатывает! И я могла бы устроить и пышную свадьбу! Но на фоне ситуации в мире было бы ужасно! Мы вбухали более 300 тысяч рублей. Я просто считаю, что мы и эти деньги можно потратить на более благоразумную покупку», — прокомментировала слухи Даная.