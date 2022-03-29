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37 минут назад

Дочь Иосифа Пригожина рассказала о бюджете на свою свадьбу

Мира Маркина

В первом браке у российского продюсера Иосифа Пригожина родилась дочь Даная. В начале марта наследница вышла замуж. Церемония была закрытой, о ней стало известно только сейчас. Пользователи соцсетей сочли, что дочь Пригожина сэкономила на свадьбе и не хотела это подчеркивать.

Дочь Иосифа Пригожина рассказала о бюджете на свою свадьбу
Фото: danaya_prigozhina/vk.comdanaya_prigozhina/vk.com

«Уж поверьте, наша семья неплохо зарабатывает! И я могла бы устроить и пышную свадьбу! Но на фоне ситуации в мире было бы ужасно! Мы вбухали более 300 тысяч рублей. Я просто считаю, что мы и эти деньги можно потратить на более благоразумную покупку», — прокомментировала слухи Даная.

danaya_prigozhina/vk.com

Отец Данаи с мачехой Валерией на торжество не приехали.

Ранее мы рассказывали о том, почему сын Эммануила Виторгана Максим не появился на свадьбе отца.

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