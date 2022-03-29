Дочь Иосифа Пригожина рассказала о бюджете на свою свадьбу

В первом браке у российского продюсера Иосифа Пригожина родилась дочь Даная. В начале марта наследница вышла замуж. Церемония была закрытой, о ней стало известно только сейчас. Пользователи соцсетей сочли, что дочь Пригожина сэкономила на свадьбе и не хотела это подчеркивать.
«Уж поверьте, наша семья неплохо зарабатывает! И я могла бы устроить и пышную свадьбу! Но на фоне ситуации в мире было бы ужасно! Мы вбухали более 300 тысяч рублей. Я просто считаю, что мы и эти деньги можно потратить на более благоразумную покупку», — прокомментировала слухи Даная.
Отец Данаи с мачехой Валерией на торжество не приехали.
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