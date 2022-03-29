Актеры, которые удачно женились на своих поклонницах

Знаменитости, которые связали себя узами брака с фанатками.

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Дмитрий Дюжев

Со своей давней фанаткой Татьяной актер познакомился на дискотеке. Девушка была наслышана о любвеобильности звезды “Бригады”, но ее это не смутило. Сегодня Дмитрий и Татьяна в браке 14 лет, воспитывают двоих сыновей.

Николай Добрынин

Свою супругу Екатерину он встретил после спектакля. Она была его давней поклонницей и принесла актеру цветы. Женаты 20 лет воспитывают дочь.

Андрей Леонов

Во время съемок сериала “Папины дочки” к нему подошла девушка, поклонница сериала и восхитилась игрой актера. Сегодня Анастасия и Андрей счастливы в браке 10 лет и воспитывают двоих детей.

Денис Матросов

Актер два раза пытался построить семью со своими коллегами по сцене, но оба раза потерпели крах. Зато с поклонницей Ольгой все получилось. Девушка сама подошла к Денису и преподнесла в подарок варежки. Актер оценил трогательный подарок. А вскоре они поженились.

Олег Харитонов