Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Актеры, которые удачно женились на своих поклонницах

New MagazineNew Magazine

Знаменитости, которые связали себя узами брака с фанатками.

Актеры, которые удачно женились на своих поклонницах
Фото: New MagazineNew Magazine

Дмитрий Дюжев

Со своей давней фанаткой Татьяной актер познакомился на дискотеке. Девушка была наслышана о любвеобильности звезды “Бригады”, но ее это не смутило. Сегодня Дмитрий и Татьяна в браке 14 лет, воспитывают двоих сыновей.

Николай Добрынин

Свою супругу Екатерину он встретил после спектакля. Она была его давней поклонницей и принесла актеру цветы. Женаты 20 лет воспитывают дочь.

Андрей Леонов

Во время съемок сериала “Папины дочки” к нему подошла девушка, поклонница сериала и восхитилась игрой актера. Сегодня Анастасия и Андрей счастливы в браке 10 лет и воспитывают двоих детей.

Денис Матросов

Актер два раза пытался построить семью со своими коллегами по сцене, но оба раза потерпели крах. Зато с поклонницей Ольгой все получилось. Девушка сама подошла к Денису и преподнесла в подарок варежки. Актер оценил трогательный подарок. А вскоре они поженились.

Олег Харитонов

Актер долгое время пребывал в статусе холостяка. Однажды он познакомился с девушкой Светланой, которая оказалась его поклонницей. Именно с ней он пошел под венец. У них крепкий брак и четверо детей.

Звёзды,Олег Харитонов,Денис Матросов,Андрей Леонов,Николай Добрынин,Дмитрий Дюжев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители