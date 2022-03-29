Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
46 минут назад

Почему мать Брекоткина отговаривала сына от женитьбы

Мира Маркина

Мама известного комика Дмитрия Брекоткина в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказала, как произошло ее знакомство с бывшей невесткой.

Почему мать Брекоткина отговаривала сына от женитьбы
Фото: Кадр из телешоу "Уральские пельмени"Кадр из телешоу "Уральские пельмени"

Актер шоу «Уральские пельмени» познакомился с Екатериной в стройотряде. Своей матери он сообщил о намерении жениться на Екатерине вскользь.

«Дима познакомил нас с ней месяца за два до свадьбы. И сначала не представил ее как невесту. Сказал: «Мам, я вот решил жениться». А я его спросила: «Ой, может, Дима, рано еще?» А он тогда уже все точно решил», — поделилась Тамара Николаевна.

В декабре 1995 года состоялась свадьба. В браке у супругов родились двое дочерей. Сейчас старшей, Анастасии, 24 года, а младшей, Елизавете – 18 лет.

В 2017 году брак Екатерины и Дмитрия распался.

Тамара Николаевна рассказала, что несмотря на плотный рабочий график, звездный сын находит время для семьи.

«Буквально на днях у меня в гостях были всей семьей. Он как раз вернулся после гастролей. Мы в саду с землей разбирались, с рассадой. Он мне помогал. Ну а так, если собираемся на какие-то праздники, на Новый год, например, то уже я к ним приезжаю в гости», — отметила мама актера.

Ранее мы рассказывали о том, почему Тамара Брекоткина считает новые выпуски «Уральских пельменей» неудачными.

Звёзды,Дмитрий Брекоткин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители