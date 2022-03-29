Почему мать Брекоткина отговаривала сына от женитьбы

«Буквально на днях у меня в гостях были всей семьей. Он как раз вернулся после гастролей. Мы в саду с землей разбирались, с рассадой. Он мне помогал. Ну а так, если собираемся на какие-то праздники, на Новый год, например, то уже я к ним приезжаю в гости», — отметила мама актера.