Почему мать Брекоткина отговаривала сына от женитьбы

Мама известного комика Дмитрия Брекоткина в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказала, как произошло ее знакомство с бывшей невесткой.
Актер шоу «Уральские пельмени» познакомился с Екатериной в стройотряде. Своей матери он сообщил о намерении жениться на Екатерине вскользь.
«Дима познакомил нас с ней месяца за два до свадьбы. И сначала не представил ее как невесту. Сказал: «Мам, я вот решил жениться». А я его спросила: «Ой, может, Дима, рано еще?» А он тогда уже все точно решил», — поделилась Тамара Николаевна.
В декабре 1995 года состоялась свадьба. В браке у супругов родились двое дочерей. Сейчас старшей, Анастасии, 24 года, а младшей, Елизавете – 18 лет.
В 2017 году брак Екатерины и Дмитрия распался.
Тамара Николаевна рассказала, что несмотря на плотный рабочий график, звездный сын находит время для семьи.
«Буквально на днях у меня в гостях были всей семьей. Он как раз вернулся после гастролей. Мы в саду с землей разбирались, с рассадой. Он мне помогал. Ну а так, если собираемся на какие-то праздники, на Новый год, например, то уже я к ним приезжаю в гости», — отметила мама актера.
Ранее мы рассказывали о том, почему Тамара Брекоткина считает новые выпуски «Уральских пельменей» неудачными.