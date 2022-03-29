Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей

Еще до начала пандемии коронавируса продюсерский центр Лепса заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу - такую же неустойку. Из-за пандемии Лепс отложил юбилейный вечер на 2021 год и перенес его в "Крокус Сити Холл", после чего администрация Кремлевского дворца обратилась в суд. Ранее директор Григория Лепса