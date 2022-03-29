Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд по поводу юбилейного концерта певца Юрия Антонова, пишет kp.ru. Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с "Продюсерского центра Григория Лепса" 1 млн 950 тыс. руб. и судебные расходы в размере 32,5 тыс. руб.

Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Еще до начала пандемии коронавируса продюсерский центр Лепса заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу - такую же неустойку. Из-за пандемии Лепс отложил юбилейный вечер на 2021 год и перенес его в "Крокус Сити Холл", после чего администрация Кремлевского дворца обратилась в суд. Ранее директор Григория Лепса

Владимир Урюпин заявил "Газете.Ru", что на артиста с 2012 года наложены индивидуальные санкции, поэтому у него нет счетов ни в одном зарубежном банке. Так он прокомментировал заявление в СМИ продюсера Кирилла Чибисова, оценившего ущерб Лепса от санкций на 20 миллионов долларов.

Последние новости
Звёзды,Владимир Урюпин,Юрий Антонов,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители