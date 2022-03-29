«Взвешиваюсь каждый день»: Юлия Ковальчук рассказала, как поддерживает форму

"Во-первых, по утрам я выпиваю стакан воды на голодный желудок, и завтракать в идеале через полчаса. Но такое удаётся не всегда:)) Спорт - в любом виде, что вам больше нравится: фитнес, танцы, плавание, велосипед, терренкур, теннис - главное правило: тратьте больше калорий, чем употребляете. По еде я честно приверженца достаточно дробленого питания. Мне удобнее кушать меньше, но чаще. На перекус подходят орехи (кроме арахиса), финики, всякие сушеные фрукты",

— рассказала артистка.