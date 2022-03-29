Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
15 минут назад

Актриса сериала «Ранетки» стала жертвой косметолога

Passion.ruPassion.ru

Одной из звезд популярного сериала пришлось обратиться за помощью к хирургам после неудачной процедуры в кабинете косметолога. Все началось несколько месяцев назад и до сих пор не закончилось.

Актриса сериала «Ранетки» стала жертвой косметолога
Фото: Passion.ruPassion.ru

Известная актриса обратилась к столичному косметологу в декабре прошлого года. Она доверилась рекламе и сертификатам мастера.

«Я хотела сделать подтяжку лица с помощью нитей. Когда процедура закончилась, я попросила отдать мне наклейки с индивидуальными кодами с упаковок, чтобы убедиться в подлинности. Но специалист ответила мне, что упаковки уже утилизировали. Тогда я пошла к администратору. Через какое-то время мне всё-таки принесли коробочки, но они оказались совсем от других нитей. Объяснить, почему мне установили не то, о чём мы договаривались, никто не смог», — вспоминает звезда.

Последствия сомнительной процедуры быстро дали о себе знать. Отёк под глазами после подтяжки не проходил, и стали появляться шишки. Актриса пошла в салон, где ей оказали услугу, но ей отказали в помощи.

Девушка обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает «Комсомольская правда». Из-за проблем с лицом артистке пришлось отменить запланированные встречи и съемки. Шишки под глазами так и не прошли, и началось воспаление. Звезде провели операцию по удалению нитей, одну из которых так и не удалось достать даже хирургам.

Актриса все еще ждет справедливого наказания для горе-косметолога: «Она у меня забрала работу, кастинги, праздники. Меня не просто обманули, меня изуродовали». Она уже обратилась к адвокату для решения вопроса в судебном порядке.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители