Лолита рассказала, на что артисты тратят миллионы

Российская певица Лолита Милявская на своем Telegram-канале объяснила, на что она тратит миллионы.

Артистка объяснила, что выпуск новой песни требует очень серьезных затрат. Только текст нового трека может в несколько тысяч долларов.

«Вложить должен во все. Если ты не пишешь песни или пишешь, но хиты не идут, то ты должен купить песню у какого-то автора. Стоят песни по-разному: от 500$ до 10000$. Чем известнее автор, тем суммы больше. Покупаются песни либо с исключительными правами, либо нет», — объяснила Лолита.

Еще одна "статья расходов" — аренда студии звукозаписи. По словам Лолиты, на это уходит около двух тысяч долларов. Пиарить свою работу тоже недешево. Причем трек нуждается в рекам сразу посла записи.

«Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты вкладываешь. Потому что у зрителя все больше претензий к качеству твоей музыки», — объяснила Милявская.

Но и это еще не все. Чтобы снять достойный клип на новую песню, нужно, как минимум, 50 тысяч долларов. И, конечно, нельзя забывать о расходах на зарплату сотрудникам, концертные костюмы и музыкальные инструменты.