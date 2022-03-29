Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Лолита рассказала, на что артисты тратят миллионы

Российская певица Лолита Милявская на своем Telegram-канале объяснила, на что она тратит миллионы.

Лолита рассказала, на что артисты тратят миллионы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка объяснила, что выпуск новой песни требует очень серьезных затрат. Только текст нового трека может в несколько тысяч долларов.

«Вложить должен во все. Если ты не пишешь песни или пишешь, но хиты не идут, то ты должен купить песню у какого-то автора. Стоят песни по-разному: от 500$ до 10000$. Чем известнее автор, тем суммы больше. Покупаются песни либо с исключительными правами, либо нет», — объяснила Лолита.

Еще одна "статья расходов" — аренда студии звукозаписи. По словам Лолиты, на это уходит около двух тысяч долларов. Пиарить свою работу тоже недешево. Причем трек нуждается в рекам сразу посла записи.

«Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты вкладываешь. Потому что у зрителя все больше претензий к качеству твоей музыки», — объяснила Милявская.

Но и это еще не все. Чтобы снять достойный клип на новую песню, нужно, как минимум, 50 тысяч долларов. И, конечно, нельзя забывать о расходах на зарплату сотрудникам, концертные костюмы и музыкальные инструменты.

Ранее мы писали о том, как Лолита воровала картофель из колхоза.

Звёзды,Лолита Милявская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители