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4 часа назад

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Lenta.ruLenta.ru

Американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом сообщила жена артиста Хилария на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Фото: Кадр из фильма "Родители легкого поведения"Кадр из фильма "Родители легкого поведения"

Супруга 63-летнего актера ждет седьмого ребенка. В настоящее время у пары шестеро детей: Кармен, Мария, Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Также у Болдуина есть дочь Айрленд от первого брака.

«После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito»,

— написала Хилария.

Звёзды,Алек Болдуин,
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