Американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом сообщила жена артиста Хилария на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Супруга 63-летнего актера ждет седьмого ребенка. В настоящее время у пары шестеро детей: Кармен, Мария, Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Также у Болдуина есть дочь Айрленд от первого брака.
«После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito»,
— написала Хилария.