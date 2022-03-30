Волочкова рассказала, как Керимов мстил ей

"Из мужчин меня больше всех любил Сулейман Керимов. Это и моя самая сильная любовь в жизни. Мы 3,5 года прожили вместе. Я до сих пор сохранила чувства к нему, несмотря на то что после нашего расставания... Несмотря на то что произошло, я все равно его люблю"