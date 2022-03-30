Волочкова рассказала, как Керимов мстил ей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ей мстил бывший возлюбленный Сулейман Керимов. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале "Не принято обсуждать".
Как пояснила балерина, с предпринимателем она была в отношениях на протяжении трех лет. По ее словам, он был самой сильной любовью в ее жизни, и она до сих пор питает к нему теплые чувства, несмотря на месть.
"Из мужчин меня больше всех любил Сулейман Керимов. Это и моя самая сильная любовь в жизни. Мы 3,5 года прожили вместе. Я до сих пор сохранила чувства к нему, несмотря на то что после нашего расставания... Несмотря на то что произошло, я все равно его люблю"
Однако несмотря на сильные чувства, балерина сильно обожглась после того, как отношения возлюбленных завершились. Волочкова рассказала, что Керимов начал мстить. Сначала он избивал партнеров балерины по танцам.
"Были и фальсифицированные судебные процессы по моим квартирам, которые подарил мне Сулейман. Было и нападение на мой офис — с ограблением и разграблением моих фото- и видеоматериалов. Были и угрозы моей жизни перед спектаклями"
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