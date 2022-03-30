«Присмотрюсь»: Ида Галич рассекретила нового бойфренда?

Кажется, личная жизнь Ида Галич начинает налаживаться. Рассказываем, что известно о тайном романе блогера в материале «Рамблера».

Фото: galichida/vk.com galichida/vk.com

После довольно болезненного развода с Аланам Басиевым Ида Галич неоднократно говорила о том, что больше не планирует афишировать личную жизнь. В интервью для YouTube-шоу «Начало» она также заявила, что после разрыва у нее появился страх замужества. Однако уже в середине ноября 2021 года звезда разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, что у нее были отношения с мужчинами после расставания с супругом.

В начале февраля 2022 года сетевые детективы заподозрили, что Галич закрутила роман с комиком Стасом Круглицким, известным как Стас просто класс (на него подписано больше двух миллионов пользователей в Instagram). Звезды в одно и то же время с одних и тех же локаций опубликовали Stories из Италии. Это еще не все: звезды обменивались нежными комментариями в социальных сетях и часто пересекались на светских мероприятиях.

galichida/vk.com

Позже Галич в интервью «Комсомольской правде» подтвердила, что сейчас состоит в отношениях:

«Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики».

Теперь же блогер стала гостьей в шоу «Русские перцы» на «Русском радио» по случаю выхода мультфильма «Финник», где Ида озвучила одного персонажа. Ведущие, конечно же, не упустили возможности спросить ее о новом возлюбленном.

«Я не могу давать комментарии на эту тему», — отшутилась Ида. Журналисты сдаваться не собирались и подметили, что «Стас хорош собой», на что Галич с ухмылкой ответила: «Я присмотрюсь тогда к нему».

galichida/vk.com, stasprostoklass/vk.com