Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз: как отреагировали его дети

"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас потрясающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям – как видите они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время", — рассказала Хилария Болдуин.