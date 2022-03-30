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2 часа назад

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз: как отреагировали его дети

Мария Каткова

Актер Алек Болдуин рассказал, что станет отцом в восьмой раз. Об этом он сообщил в социальных сетях, а также рассказал, как на новость отреагировали его дети.

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз: как отреагировали его дети
Фото: Paramount PicturesParamount Pictures

Известно, что ребенок появится на свет осенью. Пока что звездные супруги не раскрывают пол малыша, но уже сообщили об этом своим детям. Они очень обрадовались, когда узнали, что скоро у них будет новый член семьи.

"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас потрясающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям – как видите они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время", — рассказала Хилария Болдуин.

У Алека и Хилари уже есть шесть общих детей. Еще одна дочь появилась у него в браке с актрисой Ким Бейсингер.

Ранее сообщалось, что сестра Фриске объявила о беременности.

Звёзды,Хилария Болдуин,Ким Бейсингер,
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