Селин Дион: 5 фактов об исполнительнице хита из "Титаника"

Сегодня, 30 марта, исполнительнице хита My Heart Will Go On, который каждый слышал хотя бы раз в фильме "Титаник", исполняется 54 года. "Рамблер" решил вспомнить несколько фактов из жизни Селин Дион.

Фото: CelineDion/Youtube CelineDion/Youtube

Любовь всей жизни

Видео дня

Своего будущего мужа, продюсера Рене Анжелила, артистка встретила еще в 12 лет, а ему на тот момент было 38. Несмотря на разницу в возрасте, через несколько лет между Селин и Рене вспыхнули чувства и они поженились. В 1994 году их свадьба транслировалась в прямом эфире на одном из популярных телеканалов Канады, собрав у экранов множество зрителей.

Их брак оказался действительно удачным, однако безоблачным его назвать нельзя. Некоторое время Селин и Рене конфликтовали насчет детей, поскольку певица мечтала стать матерью, а продюсер хотел сосредоточиться на карьере. Кроме этого у Анжелила уже был ребенок от предыдущего брака, Патрик Анжелил, который всего на два месяца старше Дион. Спустя несколько лет все же случилось чудо, и в мае 2010 года Анжелил объявил, что Дион находится на 14-й неделе беременности двойней после шестого экстракорпорального оплодотворения. В октябре того же года певица с помощью кесарева сечения родила двух здоровых близнецов.

Однако в 2016 году Селин Дион пришлось понести большие потери. В возрасте 73 лет скончался ее супруг после продолжительной борьбы с раком, а всего спустя два дня после этого события от рака горла, языка и головного мозга скончался брат Селин — Даниэль.

Особый ритуал

Практически у каждого артиста есть свой особый ритуал, который помогает бороться с волнением перед выступлением на сцене. В одном из своих интервью Дион призналась, что каждый раз перед выходом на сцену, она жмет бронзовую копию руки своего покойного мужа Рене Анжелила и стучит ею по дереву.

Большая семья

CelineDion/Youtube

У исполнительницы есть целых 13 братьев и сестер, а она сама стала 14-м ребенком в семье. Детей был настолько много, что первое время мама укладывала маленькую будущую певицу в выдвижной ящик, поскольку совершенно не было места для кроватки.

Кроме этого, у семьи была собственная музыкальная группа Dion's Family, с которой они выступали в собственном пиано-баре под названием Le Vieux Baril. Дебют Селин в этом коллективе состоялся в пятилетнем возрасте.

Потеря голоса

В 1989 году врачи предупредили Дион, что она может лишиться голоса, если не будет соблюдать их рекомендации. Так, медики запретили ей разговаривать на протяжении трех недель. Селин прислушалась и общалась с окружающими исключительно посредством записок. В итоге голос артистки пришел в норму, однако теперь после нескольких концертов подряд артистка замолкает на два дня.

My Heart Will Go On