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1 час назад

Певица Жасмин рассказала, каким кавказским истинам ее учили мама и бабушки

Letidor.ruLetidor.ru

Певица Сара Шор, известная всем под псевдонимом Жасмин, родилась в Дербенте. Мама и бабушки знаменитости с детства прививали ей семейные ценности, которые передавались из поколения в поколение. Многие кавказские истины артистке помогли в жизни. Жасмин благодарна своим родным за ценные советы. Певица поделилась некоторыми из них со своими поклонниками. Артистка призналась, что всегда восхищалась дагестанскими женщинами.

Жасмин рассказала, каким кавказским истинам ее учили родные
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Мудрость человека - в доброте и сдержанности... Мне говорили, что "мужчина в семье - голова, а женщина – шея"... Еще полезный совет: "Добавляй сахар во все, что говоришь мужчине, убирай соль из того, что слышишь от него..." или "Счастье в той атмосфере, которую мы создаем вокруг себя". А еще: "Женщина - прежде всего хранительница очага". Это простые кавказские истины»,

— рассказала звезда в интервью для портала «Москва-Баку».

«Меня всегда восхищало, с каким достоинством дагестанские женщины идут по линии своей судьбы. Вспоминаю бабушек, маму: всегда в доме идеальная чистота и порядок, все могут сделать своими руками, умеют и печь, и ткать... делать все с огромным достоинством. И при этом умудряются сохранять осанку настоящей княгини»,

— отметила певица.

К слову, артистка рано осталась без мамы. Маргариты Семеновны не стало еще в 1996 году. Бабушка артистки тяжело переживала смерть дочери. Эта утрата очень сблизила Жасмин с родным человеком. А недавно ушел из жизни отец певицы. Лев Яковлевич Манахимов был балетмейстером и заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан. Он похоронен в Израиле.

Напомним, с 1996 по 2006 год артистка была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым. В 1997 году у Жасмин родился первенец. Его назвали Михаилом. А в 2011 году звезда стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора. Супруги растят двоих общих детей. В 2012 году у них появилась на свет дочь Маргарита. А в 2016-м в семье произошло пополнение. Певица подарила любимому мужу сына Мирона.

Звёзды,Илана Шора,
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