Жасмин рассказала, каким кавказским истинам ее учили родные

Певица Сара Шор, известная всем под псевдонимом Жасмин, родилась в Дербенте. Мама и бабушки знаменитости с детства прививали ей семейные ценности, которые передавались из поколения в поколение. Многие кавказские истины артистке помогли в жизни. Жасмин благодарна своим родным за ценные советы. Певица поделилась некоторыми из них со своими поклонниками. Артистка призналась, что всегда восхищалась дагестанскими женщинами.

«Мудрость человека - в доброте и сдержанности... Мне говорили, что "мужчина в семье - голова, а женщина – шея"... Еще полезный совет: "Добавляй сахар во все, что говоришь мужчине, убирай соль из того, что слышишь от него..." или "Счастье в той атмосфере, которую мы создаем вокруг себя". А еще: "Женщина - прежде всего хранительница очага". Это простые кавказские истины»,

— рассказала звезда в интервью для портала «Москва-Баку».

«Меня всегда восхищало, с каким достоинством дагестанские женщины идут по линии своей судьбы. Вспоминаю бабушек, маму: всегда в доме идеальная чистота и порядок, все могут сделать своими руками, умеют и печь, и ткать... делать все с огромным достоинством. И при этом умудряются сохранять осанку настоящей княгини»,

— отметила певица.

К слову, артистка рано осталась без мамы. Маргариты Семеновны не стало еще в 1996 году. Бабушка артистки тяжело переживала смерть дочери. Эта утрата очень сблизила Жасмин с родным человеком. А недавно ушел из жизни отец певицы. Лев Яковлевич Манахимов был балетмейстером и заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан. Он похоронен в Израиле.