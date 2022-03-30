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2 часа назад

Квартиру Волочковой сравнили с цыганским табором

Lenta.ruLenta.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свою квартиру в Санкт-Петербурге и столкнулась с критикой пользователей сети. Поклонники знаменитости назвали интерьеры безвкусными и сравнили с цыганским табором. Фото жилья Волочкова опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Квартиру Волочковой сравнили с цыганским табором
Фото: ТАССТАСС

На снимке балерина сидит в просторной светлой гостиной в стиле ампир — с украшенными резьбой и позолотой диванами, массивными салатово-желтыми шторами, зеркалом в позолоченной рамке и украшенным розами потолком. В интерьере преобладают белый цвет и золото.

«Мой родной и любимый Питер и любимая квартира с красивой гостиной», — подписала публикацию Волочкова.

Однако многим пользователям сети дизайн помещения не пришелся по вкусу.

«Как в цыганском таборе», «Какая безвкусица», «Интерьер и стиль, вроде, давно устарели», «Кровь из глаз» — отреагировали россияне в комментариях под фото.

Некоторые также в шутку сравнили помещение с отделкой в Большом театре. Тем не менее, нашлись и те, кому понравилось интерьерное решение — они сопоставили квартиру с Зимним дворцом и заявили, что роскошь всегда будет в моде.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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