«Мажор»: Бледанс рассказала о свиданиях с сыном Ротару

«Мы с ними вместе жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. А ее сын Руслан немного за мной ухаживал, было дело: катал на своей шикарной иномарке, водил по ресторанам. Но серьезного романа не получилось. Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа — в самых лучших девочках, в том числе. Меня такие мальчики не вдохновляли, поэтому его ухаживания ни к чему не привели»,