«Мажор»: Бледанс рассказала о свиданиях с сыном Ротару

В жизни телеведущей Эвелины Бледанс было много мужчин, которые пытались завоевать ее сердце. Одним из них оказался единственный наследник певицы Софии Ротару. Подробностями светская львица поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам Эвелины, они с Русланом несколько раз ходили на свидания. Но глубоких чувств к сыну исполнительницы у Бледанс не возникло.
«Мы с ними вместе жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. А ее сын Руслан немного за мной ухаживал, было дело: катал на своей шикарной иномарке, водил по ресторанам. Но серьезного романа не получилось. Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа — в самых лучших девочках, в том числе. Меня такие мальчики не вдохновляли, поэтому его ухаживания ни к чему не привели»,
— призналась Эвелина.
По словам Бледанс, она всю жизнь жила в эконом-режиме, но при этом никогда не гналась за богатыми мужчинами. Все, чего она достигла в жизни — результат ее упорной работы, утверждает звезда.
Артистка старается быть примером для маленького сына
Артистка старается быть примером для маленького сына
Бледанс никогда не гналась за богатыми мужчинами, чтобы жить за их счет. Наоборот, актриса сама очень много работала, чтобы обеспечить себе достойное будущее.
«Мне не нравится выражение «копить на черный день», но тем не менее, я делаю это с юности. Слава богу, этот черный день никогда не наступал — в моей жизни были и будут только белые. Но загашник есть»,
— отметила Бледанс.
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