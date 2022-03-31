5 звезд, которых обокрали помощники

Некоторые знаменитости не понаслышке знают о коварстве домработниц и нянь: даже сотрудники, работающие в семье годами, могут обмануть доверие

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Помощники по дому и менеджеры часто становятся для известных людей членами семьи: например, все помнят знаменитую Люсю, которая почти двадцать лет работа с Филиппом Киркоровым. Но иногда звезды не подозревают, что впустили в свою жизнь настоящих мошенников. Некоторые артисты с ужасом рассказывают о пережитом обмане.

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Анна Седокова

Певица славится доверчивостью и открытостью, она легко сходится с людьми и старается видеть в них хорошее. Помощница Анны быстро стала для нее подругой, Анастасия общалась с детьми знаменитости, переписывалась с организаторами концертов Седоковой и рекламодателями. Анна так доверяла менеджеру, что не сразу заметила появившиеся недостачи: на счета не возвращались депозиты.

Оказалось, что Анастасия обманывала не только певицу. Она занимала деньги у всех друзей знаменитости, рассказывая им о проблемах: кому-то девушка сообщала о неизлечимой болезни, другим — о смерти близкого. Возвращать долги помощница звезды не собиралась. Узнав о воровстве и обмане, Седокова уволила Анастасию, но не стала подавать на нее в суд. Теперь исполнительница гораздо настороженнее относится к сотрудникам и не путает дружбу с работой.

Елена Проклова

Актриса в интервью призналась, что ее обманули люди, которым она безусловно доверяла. Супружеская пара помогала Елене следить за загородным домом: мужчина занимался мелким ремонтом и ухаживал за садом, а его жена готовила и убиралась. Со временем Проклова стала относиться к помощникам, как к членам семьи, она легко оставляла их дома, уезжая на гастроли.

Однажды Нина и Владимир попросили у Елены Игоревны зарплату за месяц вперед. Актриса не увидела в этом ничего подозрительного, решив, что у пары возникли трудности. Перечислив деньги работникам, она уехала на гастроли. В это время у артистки гостили ее родители, они отлично общались с сотрудниками дочери, вместе ужинали и не забили тревогу, когда рано утром супруги погрузили вещи в машину и уехали. Оказалось, что увезли работники имущество Прокловой — супруги забрали драгоценности, одежду, постельное белье и даже средства личной гигиены. Искать их Елена не стала, но до сих пор не может понять, как порядочные люди могли ограбить ее.

Лолита Милявская

Лолита тоже пострадала от своей доверчивости: она и подумать не могла, что помощница обворовывает ее. Мелкие недостачи певица списывала на свою забывчивость и рассеянность, пока однажды не установила дома камеры. Оказалось, что сотрудница доставала наличные из сумки и тумбочки артистки.

Кроме того, Лолиту ждало еще одно разочарование: помощница не только обкрадывала звезду, но и вступила в связь с ее мужем Дмитрием Ивановым. Девушку Милявская уволила, с супругом развелась, а за новыми работниками теперь постоянно следит с помощью видеокамер. В любой момент она может посмотреть, что происходит в ее доме прямо с экрана телефона.

Анастасия Волочкова

Балерина привыкла доверять окружающим: помощницы, менеджеры, садовники быстро становились для нее членами семьи. Так произошло и с водителем по имени Александр. Он казался Анастасии порядочным и добрым мужчиной, поэтому вскоре звезда начала просить его забирать гонорары от концертов и отвозить их в банк. Стоит ли говорить, что лишь малая часть средств оказывалась на счетах артистки, остальные Александр забирал себе.

Позже балерина узнала, что водитель не доставлял подарки, которые знаменитость передавала друзьям. Кроме того, однажды Анастасия перечислила Александру крупную сумму на похороны матери, а через пару месяцев узнала, что женщина жива. Балерина подала в суд на сотрудника, разбирательства длились больше года, но артистке все же удалось доказать свою правоту: Александр вернул часть присвоенных средств.

Галина Боб

Звезде сериала «Деффчонки» правда о ее домработнице открылась самым неприятным образом. Однажды старший сын актрисы Андрей серьезно отравился, мальчика отвезли в больницу. Галина гадала, как такое могло произойти, ведь продукты она покупала сама, всегда выбирая свежие и качественные.