Как сложилась судьба родного брата Джигурды

Никита Джигурда – довольно противоречивая фигура в российском шоу-бизнесе. Он любит шокировать общественность своими высказываниями и действиями, чем у одних вызывает негатив, а у других – большую симпатию.

До недавнего времени мало кто знал, что у Никиты есть старший брат Сергей, который невероятно похож на звездного родственника.

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Детство братьев

Отцом братьев был Борис Джигурда, матерью – Ядвига Кравчук, оба работали инженерами в оборонной промышленности. Несмотря на серьезную профессию, они увлекались музыкой, в основном, бардовскими песнями Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора. Эту любовь Борис и Ядвига передали своим наследникам.

Сергей окончил музыкальную школу, поступил в Киевский институт театрального искусства. Его младший брат Никита изначально хотел отучиться в Институте физкультуры и даже поступил в учебное заведение. Но его выбор изменился после посещения занятий брата: Никита просто заболел сценой, бросил институт и поступил в театральное училище вслед за Сергеем.

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Такая разная судьба

Но если Никиту сейчас все знают благодаря его эпатажности и развратному поведению, то о Сергее известно немного, хоть он тоже стал артистом. Сергей служил в театрах Донецка и Киева, а с 2008 года – Москвы, снимался в кино (причем, играл даже главные роли), выступал в качестве певца, исполняя собственные песни. У него в репертуаре уже более 200 композиций, с которыми он гастролирует по миру. Иногда с ним на сцену выходит и младший Никита.

Но, очевидно, что отношения между родственниками натянутые, причем это тянется еще из детства. Сергей часто приходит в студию скандальных шоу, когда поднимается тема о его родном брате. Он без стеснения рассказывает интересные подробности из жизни родного человека. К примеру, о том, как родные отправили его в психиатрическую лечебницу из-за неадекватного поведения.

Личная жизнь

Сергей был женат неоднократно. На данный момент состоит в официальных отношениях с актрисой Людмилой Тарасовой, воспитывал ее сыновей от первого брака с Денисом Матросовым, который давно бросил семью. Сейчас парням чуть больше 20 лет, своим папой они считают Сергея.