Жена сообщила о болезни Газманова

Пандемия коронавируса несколько отступила, однако 70-летнего Олега Газманова болезнь не обошла стороной. Некий вирус поразил самое ценное, что есть у артиста.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Семейному счастью Олега и Марины Газмановых можно только позавидовать. Много лет супруги трогательно заботятся друг о друге и действительно держатся вместе и в горе и в радости. Вот и теперь жена активно ищет способы помочь захворавшему любимому.

О болезни Олега Михайловича Марина сообщила поклонникам в личном Telegram-канале. Газманова рассказала, что с началом весны члены ее семьи постоянно «подхватывают» ОРВИ, которыми раньше страдали нечасто. Теперь заболел и знаменитый муж.

«Вот и Михалыч подхватил заразу! Сначала горло, потом начался кашель!» - заявила женщина.

Пока Олег отдыхает и копит силы для борьбы с болезнью, Марина решила не сидеть сложа руки и опробовать на нем «дедовский» метод лечения. Газманова готовит натуральный препарат от кашля из своего советского детства - гоголь-моголь. Вкусный десерт из взбитого с яйцами, сахаром и содой молока певцы очень любят. Такая смесь помогает быстрее восстанавливать голосовые связки, снимая отек.

"Вот думаю ему на ночь подавать такую смесь, как в детстве мне давали от кашля! Что думаете? (Конечно полоскания делаем, предписания врача соблюдаем)", - рассказала заботливая жена звезды. (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. - Прим. ред.)

Подписчики тут же принялись распространять ценные советы по борьбе с простудой. В комментариях дополняли рецепт целебного лакомства, рекомендовали народному артисту пропить бифидобактерии и придерживаться диет. И, разумеется, желали скорейшего выздоровления.