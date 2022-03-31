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2 часа назад

Расторгуев высказался после обвинений Бейонсе в плагиате на песню «Любэ»

Катерина Саломе

Певица Бейонсе выпустила новый хит «Be alive», вот только фанатам он напомнил популярную песню группы «Любэ» под названием «Ты неси меня река». Сходство слышно с первых же нот, сообщает Газета.ru.

Расторгуев прокомментировал слухи о "плагиате" Бейонсе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поклонники «Любэ» в Интернете обвинили Бейонсе в плагиате. Но так считают не только фанаты — о ситуации в беседе с высказался и исполнитель песни Николай Расторгуев:

«Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно».

Ранее мы писали о том, что Расторгуев объяснил, как запрет на въезд в Латвию повлияет на его карьеру.

Звёзды,Николай Расторгуев,
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