Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
3 часа назад

Дом Бекхэмов обокрали, пока они спали

Мира Маркина

Члены семьи бывшего футболиста Дэвида Бекхэма спокойно спали в своих комнатах, в то время как в соседней спальне орудовали грабители. Видимо, дорогостоящие сигнализации ворам удалось обойти, и вот так просто - через окно - забраться в дом всемирно известных людей, стоимость которого, по некоторым оценкам, достигает 40 млн фунтов стерлингов.

Дом Бекхэмов обокрали, пока они спали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дэвид и Виктория узнали о произошедшем от своего 17-летнего сына Круза. Тот среди ночи вернулся с вечеринки и обратил внимание на то, что в одной из спален все перевернуто вверх дном и разбито окно. Парень разбудил отца и они срочно вызвали полицию. После этого Дэвид и Круз немедленно отправились осмотреть дом, не спрятались ли в нем грабители, но их нигде не оказалось.

По словам семейства, ничего из того, что имеет для них особую ценность, воры не украли. Ущерб составил примерно полтора миллиона, если перевести сумму в рубли. Грабители вынесли одежду, предметы интерьера и технику.

Ранее мы рассказывали, что певицу Бейонсе обвиняют в "краже" песни у группы Любэ.

Звёзды,Дэвид Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители