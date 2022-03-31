Дом Бекхэмов обокрали, пока они спали

Члены семьи бывшего футболиста Дэвида Бекхэма спокойно спали в своих комнатах, в то время как в соседней спальне орудовали грабители. Видимо, дорогостоящие сигнализации ворам удалось обойти, и вот так просто - через окно - забраться в дом всемирно известных людей, стоимость которого, по некоторым оценкам, достигает 40 млн фунтов стерлингов.

Дэвид и Виктория узнали о произошедшем от своего 17-летнего сына Круза. Тот среди ночи вернулся с вечеринки и обратил внимание на то, что в одной из спален все перевернуто вверх дном и разбито окно. Парень разбудил отца и они срочно вызвали полицию. После этого Дэвид и Круз немедленно отправились осмотреть дом, не спрятались ли в нем грабители, но их нигде не оказалось.

По словам семейства, ничего из того, что имеет для них особую ценность, воры не украли. Ущерб составил примерно полтора миллиона, если перевести сумму в рубли. Грабители вынесли одежду, предметы интерьера и технику.