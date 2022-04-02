Знаменитости, которые рано вышли замуж

Знаменитости, которые вышли замуж до 20 лет.
В юности она едва не выскочила замуж за актера и режиссера Антона Яковлева. И хотя пара долго встречалась, свадьбу в последний момент отменили. Однако в 17 лет дочь Андрея Миронова все же вышла замуж за бизнесмена Игоря Удалова и родила сына. Первый брак быстро распался.
В 17 лет Екатерина отправилась в ЗАГС с обыкновенным механиком. Она родила дочь, но отношения в семье начали портиться. Доходило даже до рукоприкладства, поэтому актриса подала на развод.
В 17 лет студентка Юлия Сирискина вышла замуж и взяла звучную фамилию Снигирь. С родителями мужа отношения не сложились, а вскоре и сам супруг поставил ее перед выбором: либо семья, либо кинокарьера. Юлия выбрала последнее.
В 17 лет дочка Атоса вышла замуж за режиссера Сергея Ливнева. Спустя шесть лет брак распался. Алика признала, что они оказались слишком разными.
Екатерина вышла замуж за Александра Стриженова в 18 лет. Саша в 16 лет получил паспорт и сразу пошел делать предложение руки и сердца Кате, но получил отказ от «тещи». Каждый год повторялась одна и та же картина, но мама Екатерины стояла на своем: дождитесь совершеннолетия. Сегодня Стриженовы – одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе.