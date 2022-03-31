Богатые тоже плачут: звезды жалуются на депрессию

Этим звездам завидуют все, но за их головокружительными взлетами и многомиллионными гонорарами скрываются самые обычные девушки, которые борются с депрессией, болезнями и комплексами. «Рамблер» собрал всемирно известных моделей, которые не боятся рассказывать о своих проблемах.

Фото: Рамблер Рамблер

Белла Хадид: «Я просыпалась каждое утро в истерике»

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В ноябре прошлого года супермодель впервые публично рассказала о том, что у нее выгорание. Тогда звезда опубликовала откровенный пост в Instagram, в котором призналась, что чувствует себя одиноко и опустошенно.

Позже в интервью американскому Vogue Белла Хадид рассказала о том, что страдала депрессией.

«В течение трех лет, пока я работала, я просыпалась каждое утро в истерике, в слезах, одна. Я бы никому этого не показала. Я шла на работу, плакала за обедом в маленькой зеленой комнате. Когда рабочий день заканчивался, я направлялась в любую маленькую гостиницу, в которой проводила ночь. Там я снова плакала»,

— призналась Белла.

Звезда также рассказала, что в пик своей депрессии она отправилась в реабилитационную клинику в Теннесси, в которой провела около двух недель. Там ей прописали разговорную терапию и медикаментозное лечение.

Кендалл Дженнер: «Начинает засасывать черная дыра»

Осенью прошлого года модель в эпизоде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians пожаловалась на депрессию и плохой сон.

«Я просыпаюсь ночью и не могу заснуть, не могу двигаться. Все говорят, что у меня все хорошо, но я чувствую себя плохо. Уверяю вас, в один день я попаду в больницу, и только тогда все забеспокоятся»,

— призналась Кендалл.

В интервью Harper’s Bazaar US Кендалл Дженнер также делилась:

«В этом мире слишком много негатива, рано или поздно тебя начинает засасывать эта черная дыра, и ты ничего не можешь поделать. Бывает, я просыпаюсь среди ночи в панике и холодном поту. Причина? Я не знаю, но, определенно, нам всем нужно больше любви».

Кайли Дженнер: «Это было очень тяжело»

В начале февраля Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями. Звезда родила музыканту мальчика. Позже Кайли в Stories рассказала о восстановлении после родов. По словам звезды, первое время ей было очень трудно.

«Я просто хочу сказать мамам, что послеродовой период был непростым. Это было очень тяжело. Это сложно в умственном, физическом, духовном плане. Это просто сумасшествие. Я не хотела возвращаться в соцсети, не сказав об этом, потому что в Интернете все кажется намного проще»,

— призналась звезда.

«Я просто продолжаю напоминать себе, что я родила ребенка. Красивого, здорового мальчика. Мы должны перестать давить на себя»,

— подытожила Кайли.

Напомним, Дженнер и Скотт также воспитывают дочь Сторми, которая появилась на свет в феврале 2018 года.

Кара Делевинь: «Я ненавидела себя еще больше»

В интервью Esquire Кара Делевинь рассказала, что в подростковом возрасте она постоянно чувствовала себя несчастной и винила себя за это — что в итоге привело к глубокой депрессии, которую два года лечили медикаментозно. Модель отметила, что в начале своей карьеры она была в депрессивном состоянии, которое маскировала веселыми рожицами, ставшими ее визитной карточкой.

«Я отлично умею подавлять эмоции и делать вид, что все в порядке. В детстве я чувствовала, что должна быть хорошей и сильной, потому что у моей мамы это не получалось»,

— рассказывала Делевинь о своей матери, которая пила и употребляла запрещенные вещества.

«Когда я стала подростком, друг на друга наложились гормоны, стресс и желание хорошо учиться — не для себя, а для родителей — и у меня случился нервный срыв»,

— вспомнила звезда. По словам девушки, она часто думала о самоубийстве:

«Со стороны кажется, что у меня сказочная жизнь. Отчасти это так, именно поэтому я чувствовала двойное давление во время своей депрессии. Я понимала, что мне в этой жизни повезло больше других, и я не имею права жаловаться, но я ничего не могла поделать со своим отчаянием, отчего чувствовала себя еще больше виноватой. Я не видела выхода и мне не хотелось жить».

Роузи Хантингтон-Уайтли: «Оплакивала свою прошлую жизнь»

Осенью прошлого года модель дала большое интервью журналу Porter, в котором она откровенно рассказала о послеродовой депрессии.

«Когда родился мой первый ребенок, я не была готова к роли матери. Я буквально оплакивала свою прошлую жизнь. Мне казалось, что теперь я никогда не буду принадлежать себе. У меня реально произошел сдвиг в самоиндентичности, это был траур»,

— призналась Роузи. Модель отметила, что ей пришлось много работать, чтобы смириться с новой ролью.

«Если вы похожи на меня и психологически зависите от того, как выглядит ваше тело, то вам важно просто признать эту новую сторону своей натуры. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Но потом я как будто резко выросла, мой мир стал шире».