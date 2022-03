Богатые тоже плачут: звезды жалуются на депрессию

Белла Хадид: «Я просыпалась каждое утро в истерике»

Кендалл Дженнер: «Начинает засасывать черная дыра»

Осенью прошлого года модель в эпизоде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians пожаловалась на депрессию и плохой сон.