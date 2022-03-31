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2 часа назад

«Надо позаботиться о своем здоровье»: Тодоренко рассказала о тяжелой беременности

WMJ.ru

Слухи о пополнении в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появились в Сети еще в январе 2022 года. Однако свою вторую беременность телезвезда рассекретила лишь пару недель назад. Тем не менее пол и имя малыша пара пока не называет.

Тодоренко рассказала о тяжелой беременности
Фото: Фото: Пресс-служба, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФото: Пресс-служба, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая не скрывает от поклонников, что тяжело переживает вторую беременность. Она обеспокоена, что бесконечный стресс негативно скажется на малыше, но мыслить оптимистично ей удается с трудом. Врачи тщательно наблюдают за состоянием звезды и предупреждают о негативных последствиях из-за переживаний.

Во время одного из запланированных осмотров доктор даже напугала Тодоренко.

«Вы молодая мама и наверняка хотите еще детей? Тогда сейчас вам необходимо позаботиться о своем здоровье», — цитируют слова врачей «7дней.ру».

Звезда отметила, что такие разговоры в больнице ее не радуют.

Напомним, этот ребенок станет вторым для Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова. В 2018 году у пары родился первенец Михаил.

Символично, что Тодоренко подтвердила вторую беременность на «Маске». Первый ребенок телеведущей практически вырос на этом телепроекте.

«С первого годика жизни своего сына я участвую в шоу в качестве жюри, и ребенок смотрит его вместе с нами. Это такая классная возможность провести вечер с семьей и заодно познакомить ребенка с хорошей музыкой», — поделилась она в интервью с WMJ.ru.

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