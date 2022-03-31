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1 час назад

Чадов высказался об эмиграции русских звезд: «Они абстрагировались»

WomanHit.ru

Актер Алексей Чадов решил высказаться о звездах, которые уехали из России. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!».

Чадов высказался об эмиграции русских звезд: «Они абстрагировались»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«У каждого свое право. Я их не осуждаю. Не думаю, что они уехали навсегда. А куда я могу уехать? Одно из моих самых ярких впечатлений — съемки с Владимиром Зеленским в Америке в фильме „Любовь в большом городе“.

Мы поехали к его коллегам из КВН, которые живут в Нью-Джерси. Я посмотрел, как живут братья-славяне», — отметил Чадов. Алексей добавил, что тогда один из иммигрантов сказал фразу, которая запомнилась ему на всю жизнь.

«Мы там подружились со всеми. Я увидел там столько грусти у них в глазах. Почувствовал тотальное одиночество. Я сказал: „Отвезите меня в мой сугроб с пробками. С моей едой, картошечкой, квашеной капустой. С моим миром, к которому я привык“. Мне один парень там сказал: „Вали отсюда. Нечего здесь делать“. Для него нет ничего хуже, чем эмиграция. Я не осуждаю никого. Они просто абстрагировались. Времена непростые», — подчеркнул актер.

Звёзды,Владимир Зеленский,Алексей Чадов,
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