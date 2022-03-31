Чадов высказался об эмиграции русских звезд: «Они абстрагировались»

«Мы там подружились со всеми. Я увидел там столько грусти у них в глазах. Почувствовал тотальное одиночество. Я сказал: „Отвезите меня в мой сугроб с пробками. С моей едой, картошечкой, квашеной капустой. С моим миром, к которому я привык“. Мне один парень там сказал: „Вали отсюда. Нечего здесь делать“. Для него нет ничего хуже, чем эмиграция. Я не осуждаю никого. Они просто абстрагировались. Времена непростые», — подчеркнул актер.