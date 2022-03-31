Женщины, которых любил Брюс Уиллис

19 марта Брюсу Уиллису стукнуло шестьдесят семь. Казалось бы, для актера не критичный возраст. Не так давно артист неожиданно пропал с экранов, а вскоре пошли слухи о том, что Брюс начал терять память и у него на лицо все признаки начинающейся деменции.

Фото: Inc-News Inc-News

Знаменит Брюс был всегда не только своими актерскими способностями, но и талантом влюблять в себя самых роскошных женщин. О них сегодня и речь.

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Деми Мур

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Однажды Брюс Уиллис сходил на вечеринку и там увидел Деми Мур. Искра между ними пробежала мгновенно, а бурный роман закончился созданием еще одной актерской семьи в Голливуде.

Все тринадцать лет их брака, в котором родилось три дочери, считались образцово-показательными. До тех пор, пока Деми не предпочла Брюсу молодого любовника Эшли Катчера.

Здесь бы Уиллису затаить злобу на жену-предательницу. Но вместо этого он так и продолжил считать свою бывшую супругу самой красивой и неповторимой женщиной на свете.

Брук Бернс

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Конечно, Брюс переживал расставание с Деми, и здесь его утешительницей стала актриса Брук Бернс. Постепенно Уиллис оттаял и понял, что снова влюблен. Актер увез «Спасительницу Малибу» в Париж и там в романтической обстановке сделал ей предложение.

Брук сказала «да», но, видимо, переоценила свои чувства к Уиллису. Его постоянные визиты в прежнюю семью Бернс выдержала всего год.

Мария Браво Росадо

Два года отношений со знойной испанской моделью тяжело дались Брюсу. Горячая испанка открыто крутила романы с другими мужчинами, и сам далеко не ангел, Уиллис терзался муками ревности.

Позже Мария и Брюс признавались, что были по-настоящему влюблены друг в друга, но расставание обоим принесло облегчение.

Алиша Класс

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Уиллис, видимо, совсем потерял голову от прелестей Алиши, что начал отношения с порнозвездой. Он не обращал внимания ни на осуждение голливудской тусовки, ни откровения его пассии, охотно делившейся с журналистами подробностями их интимной жизни, ни на ее громкие связи на стороне.

Хорошо, хоть в какой-то момент Брюс сумел сказать себе «стоп», и избавился от любовной зависимости к Класс.

Надя Бьорлин

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Следующая любовная история Брюса показала, насколько опытный ловелас плохо знает женщин. Брюс был настолько очарован молодой и эффектной актрисой Надей Бьорлин, что на радостях познакомил ее со своими дочками, заодно рассказав, как сильно он их любит.

Будучи почти на четверть века моложе жениха, юная актриса трезво оценила перспективы, и не пожелала делить мужа с его бывшей семьей. Не прошло и полугода, как Надя исчезла из жизни Брюса.

Карен Макдугал

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Мало было Уиллису порнозвезды, так его снова бросило почти в тот же омут, когда актер влюбился в звезду «Плейбоя» Карен Макдугал.

Глядя на их страстные отношения, в светской тусовке даже начали делать ставки на скорую свадьбу. Однако Брюс и Карен нашли в себе силы понять, едва ли смогут вместе построить крепкую семью. И решили расстаться друзьями.

Эмма Хемминг

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То, что Брюс до сих пор искал идеал женщины, похожих на Деми Мур, подтвердили его отношения с Эммой Хемминг, сильно похожей на его первую жену.

Сам актер это отрицал, но признавался, что после множества романов все-таки нашел свою судьбу. Спустя два года отношений пара поженилась, а Эмми родила знаменитому супругу двух дочерей.

Сам «крепкий орешек» был безмерно рад: он наконец-то обрел семейное счастье. Подтверждением этому может служить наступившая тишина относительно его любовных похождений.

Отдельная любовь

При всей своей влюбчивости и слабости по отношению к женщинам главной любовью Брюс были и остаются пять его дочек: Румер, Скаут, Талула, Мейбел и Эвелин.