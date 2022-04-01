«На рынке вкуснее и поторговаться можно»: Ксения Бородина о своих предпочтениях

Известная российская телеведущая Ксения Бородина вчера днем радовала своих фолловеров не модным или развлекательным контентом, а обзорами с рынка. Да-да, вы все прочли верно. Ксения решила «затариться» продуктами, как делают это все граждане.

Однако, вместо модных доставок или дорогих фирменных магазинов она предпочла обычный рынок. По словам женщины, она с самого детства покупает еду на рынке и ей вовсе не стыдно за это.

«Лично мне на рынке вкуснее. Плюс поторговаться можно. Всегда сюда ходила, мне тут больше нравится», — рассказала Ксения Бородина у себя на странице.

Однако, не все фолловеры смогли спокойно принять слова телеведущей. Большинство из зрителей Ксении удивились ею. Пользователи сети привыкли к тому, что почти каждый блогер старается приукрасить действительность и не всегда показывает правду. Отметим, что Бородина точно не вписывается под это описание. Девушка спокойно относится как к дорогому люксу (одежда, косметика), так и продуктам на рынке. Давайте говорить честно. Какая разница, где куплены овощи? Ведь главное, чтобы они были вкуснее!