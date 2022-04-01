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1 час назад

Садальский о смерти Гурченко: «Люся пила чай, а через минуту умерла»

Даша Краснова

На протяжении почти двух десятилетий рядом со Людмилой Гурченко был супруг Сергей Сенин. Именно он стал свидетелем последних минут жизни актрисы. Позже Стас Садальский передал его рассказ о последних минутах жизни Гурченко.

Садальский о смерти Гурченко: «Люся пила чай, а через минуту умерла»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«Сергей рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. Она не ходила уже полтора месяца после перелома шейки бедра. А в тот день действительно встала и сделала несколько шагов. И вот через пару часов после столь радостной победы — внезапный трагический финал. Они сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, Люся пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет», — рассказал Стас Садальский.

Сенин долго не мог прийти в себя после смерти возлюбленной. Позже он решил посвятить жизнь сохранению памяти о супруге.

«Восхищаюсь Сережей и его отношением ко всему, что связано с именем Люси Гурченко. В их квартире, где все напоминает о ней, он сделал потрясающий музей. Музей актрисы. Преклоняюсь пред такой любовью», — подытожил Садальский.

До этого мы рассказывали о фильмах про любовь, обернувшуюся предательством.

Звёзды,Сергей Сенин,Стас Садальский,Людмила Гурченко,
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