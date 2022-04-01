Садальский о смерти Гурченко: «Люся пила чай, а через минуту умерла»

На протяжении почти двух десятилетий рядом со Людмилой Гурченко был супруг Сергей Сенин. Именно он стал свидетелем последних минут жизни актрисы. Позже Стас Садальский передал его рассказ о последних минутах жизни Гурченко.
«Сергей рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. Она не ходила уже полтора месяца после перелома шейки бедра. А в тот день действительно встала и сделала несколько шагов. И вот через пару часов после столь радостной победы — внезапный трагический финал. Они сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, Люся пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет», — рассказал Стас Садальский.
Сенин долго не мог прийти в себя после смерти возлюбленной. Позже он решил посвятить жизнь сохранению памяти о супруге.
«Восхищаюсь Сережей и его отношением ко всему, что связано с именем Люси Гурченко. В их квартире, где все напоминает о ней, он сделал потрясающий музей. Музей актрисы. Преклоняюсь пред такой любовью», — подытожил Садальский.
До этого мы рассказывали о фильмах про любовь, обернувшуюся предательством.