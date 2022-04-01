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1 час назад

Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур

Даша Краснова

Актриса и бывшая жена актера Брюса Уиллиса Деми Мур тайно встречается с известным ресторатором и шеф-поваром Дэниелом Хаммом. Личность тайного возлюбленного звезды назвали в газете New York Post.

Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Источник издания сообщил, что отношения Мур и Хамма длятся уже несколько месяцев.

«Дэниел много работает в своем ресторане Eleven Madison Park, но Деми часто приезжает к нему туда на романтические ужины», — рассказал он.

30 марта Мур объявила в социальных сетях, что ее бывший муж Брюс Уиллис завершает свою карьеру. В обращении родственников актера говорится, что у него диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью и памятью.

До этого мы рассказывали про биографию и лучшие фильмы Брюса Уиллиса.

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