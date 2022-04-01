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2 часа назад

Драка Уилла Смита, ограбление Бекхэмов: что вытворяли звезды на этой неделе

Мира Маркина

Дэвида и Викторию Бекхэм ограбили, пока они спали, Уилл Смит устроил драку на церемонии вручения премии «Оскар»: рассказываем, что происходило в мире звезд с 26 марта по 1 апреля в материале «Рамблера».

Драка Уилла Смита, ограбление Бекхэмов: что вытворяли звезды на этой неделе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дэвида и Викторию Бекхэм ограбили

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Злоумышленник пробрался в лондонский особняк звезд и украл вещи на тысячи фунтов стерлингов. По информации The Sun, вор проник в одну из спален дома, в то время как Виктория, Дэвид и их 10-летняя дочь Харпер спали.

Грабитель действовал настолько тихо, что никого не разбудил. Кражу со взломом обнаружил 17-летний сын Бекхэмов, когда ночью вернулся после вечеринки с друзьями. Круз разбудил отца и рассказал ему о том, что в одной из спален дома кто-то был. После чего футболист позвонил в службу экстренной помощи и принялся с сыном обыскивать особняк.

«Бекхэмы стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудовали в этом районе. К счастью, преступники добрались только до одной спальни, прежде чем убежали»,

— сообщил источник The Sun.

Полиция Лондона подтвердила изданию, что расследует инцидент, и заявила, что пока неясно, действовал ли бандит один или с сообщниками.

Уилл Смит подрался на «Оскаре»

Если бы не инцидент между неудачно пошутившим Крисом Роком и оскорбленным Уиллом Смитом, то 94-ю церемонию вручения премии «Оскар» мы могли бы и вовсе пропустить в общем потоке новостей. Но не тут-то было. Во время церемонии вручения премии «Оскар» известный комик Крис Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм», в перерывах смело подшучивая над приглашенными звездами. Так, ведущий обратился к жене Уилла Смита и прокомментировал ее прическу. К слову, недавно Джада Пинкетт-Смит рассказывала, что ее волосы выпали из-за алопеции. Сначала Уилл Смит улыбнулся, но, как пишут западные издания, увидев леденящий взгляд Джады, сразу направился защищать честь супруги.

Звезда «Флэша» Эзра Миллер устроил дебош

Звезда «Фантастических тварей» и «Флэша» отличился на этой неделе: Эзра Миллер устроил дебош в местном караоке-баре на Гавайях. По словам очевидцев, актер вел себя крайне неадекватно и буйно. Он набросился на мужчину, игравшего в дартс. Ни охрана, ни посетители, ни даже владелец заведения не смогли успокоить звезду, поэтому им пришлось вызвать полицию.

В итоге Миллера выпустили под залог в размере 500 долларов. Деньга за Эзру внесла пара, которая сдавала ему жилье в аренду. Правда, этим дело не закончилось. После освобождения актер ворвался в спальню к супругам и начал угрожать мужчине: «Я похороню тебя и твою *** жену».

Супруги уже подали в суд на звезду. В официальном исковом заявлении говорится, что Эзра также украл личные вещи пары: страховой полис, кошелек, паспорт, водительские права и банковские карты.

Брюс Уиллис уходит из кино

Семья Брюса Уиллиса официально подтвердила диагноз актера и сообщила, что он вынужден прекратить все съемки.

«Мы хотели бы поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз афазия (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга – прим.ред.), которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим сожалением Брюс заканчивает карьеру, которая так много для него значила»,

— написали в Instagram родственники «Крепкого орешка», включая его дочерей, бывшую супругу Деми Мур и нынешнюю жену Эмму Хемминг.

Отметим, что слухи о болезни Уиллиса ходили и раньше. В западных СМИ писали, что актер пытался сняться сразу в нескольких малобюджетных фильмах для того, чтобы заработать побольше денег перед официальным завершением звездной карьеры.

Джим Керри планирует уйти на пенсию

И еще один удар для фанатов «старой гвардии» Голливуда: в интервью для Access Hollywood Джим Керри заявил о том, что решил уйти на пенсию.

«Если, конечно, вдруг ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь. Да, я мог бы в будущем продолжить свою карьеру, но мне так нравится моя спокойная жизнь. Я очень люблю писать картины, люблю заниматься духовностью. Мне уже достаточно»,

— признался актер.

Что же, верить на слово Керри или нет, решать вам, но мы все еще надеемся, что он порадует нас новыми ролями.

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