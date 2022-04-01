Мистификации и смерть на рабочем месте: жизнь и горький конец Трахтенберга

Роман Трахтенберг за свою короткую жизнь успел прославиться как режиссер, актер, артист озвучивания и литератор. Любил шоумен и скабрезные шутки, которые потом уходили в народ. Кто знает, что еще успел бы сделать Роман, если бы не умер так рано.

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При жизни Трахтенберг был тем еще мистификатором. Он обожал выдумывать небылицы о себе и своей семье. К примеру, настоящая фамилия Романа на звучит иначе, его отца зовут Лев Глебович Горбунов. Но шоумен рассказывал, что родным папой ему приходится известный сексолог и психотерапевт Лев Щеглов. В общем, артист любил распускать вокруг себя ореол таинственности.

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Псевдоним Трахтенберг появился в жизни Романа, когда он подрос и начал самовыражаться. Своей настоящей фамилией артист пользовался редко. Еще до выпуска из школы будущая звезда посещала театр юношеского творчества. Этот факт, кстати, подтвержден. А вот информация о том, что Роман на протяжении двух лет посещал хореографическое училище, по всей вероятности, является выдумкой самого шоумена.

Окончив школу, Трахтенберг поступил в университет на филологический факультет, однако проучился там лишь два года. Будущую звезду отчислили и сразу же забрали в армию. Служба не отбила у Романа желание получить высшее образование и, вернувшись домой, молодой человек поступил в питерский институт культуры, выбрав режиссерский факультет. А в 1999 году Трахтенберг и вовсе защитил кандидатскую степень на культурологическую тему.

Роман всегда выделялся из толпы. Чувство юмора, актерский талант и способности к импровизации помогали шоумену отметиться в нужное время и в нужном месте. Уже в 1993-м артист стал участником труппы популярного на тот момент в Санкт-Петербурге кабаре «Арт-Клиника» и возглавил «Формальный театр». Во всех своих начинаниях Роман преуспевал. И неудивительное, что в 1997 году его назначали арт-директором еще одного популярного в Питере местечка — кабаре «Хали-гали». Здесь же Трахтенберг развернулся как режиссер и конферансье.

В 2000-х уже многие знали, кто такой Роман Трахтенберг. Его слава стремительно росла, о нем заговорили за пределами культурной столицы России. Разумеется, шоумену стали поступать новые предложения по работе. На одно из них Роман с радостью согласился. Так Трахтенберг появился на радио «Европа Плюс», став в итоге ведущим программы «Роман без конца». И примерно в то же самое время началась кинематографическая карьера артиста. Правда, по большей части он предпочитал оставаться за кадром, занимаясь лишь озвучкой.

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В 2003 году Роман переехал в Москву, продолжая постоянно возвращаться в Питер из-за родных и работы. К слову, именно подобные метания из одного города в другой в итоге разрушили первую семью артиста. С Еленой Романовой Трахтенберг прожил целых 14 лет, за это время у них родился сын Лев-Давид. Но после переезда брак супругов затрещал по швам. Позднее шоумен откровенно заявил, что в Москве обзавелся любовницей, и якобы это и послужило причиной развода.

Трахтенберг отличался любвеобильностью, так что после расставания с женой он недолго был один. Новую избранницу Роман нашел на сайте знакомств. Ее звали Вера Мороз, на тот момент она была еще студенткой медицинского вуза. Девушка быстро поняла, как ей повезло. По воспоминаниям друга Романа, Вера тут же согласилась приехать на квартиру к звезде.

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Мороз быстро надоела Трахтенбергу, а вот она не желала расставаться со знаменитостью. Они стали жить вместе, поженились, но чем дольше длилась эта связь, тем сильнее Роман желал освободиться от Веры. Друзья покойного вспоминают, что шоумен грубо обращался с избранницей, сравнивал с верблюдом, называл чуркой — а Мороз все терпела. Спустя годы отец артиста весьма точно оценил отношения наследника с молодой супругой.

«Это была не любовь, он любил ее тело, а потом оно ему осточертело», — заявил Лев Глебович.

20 ноября 2009 года Трахтенберга не стало. В возрасте 41 года он скончался буквально в прямом эфире вследствие сердечного приступа. Со звездой простились сначала в Питере, а затем и в Москве. И как это водится в подобных случаях, молодая вдова Романа вскоре после похорон озаботилась вопросами наследства. Она была уверена, что все достанется ей, однако женщину ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что Трахтенберг задолго до смерти написал завещание, в котором все имущество оставил сыну от первого брака.