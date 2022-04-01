В каких девушек влюблялся Киану Ривз

Киану Ривза невозможно не любить, у него огромное количество фанатов по всему меру. И конечно, сообщение о том, что актер планирует жениться не могло остаться не замеченным. "Рамблер" вспоминает, кого любил Киану Ривз, прежде чем решился сделать предложение своей избраннице.

Дженнифер Сайм

Видео дня

Их познакомила его сестра. Дженнифер была начинающей актрисой, казалось, впереди вся жизнь. Она поверить не могла, что Киану может всерьез в нее влюбиться, но это было именно так. Они начали встречаться, а через год Дженнифер забеременела. Ребенка очень ждали, было известно, что это девочка, ей даже придумали имя, но малышка погибла в утробе матери. Это стало ударом для всех.

California Department of Motor Vehicles

Киану и Дженнифер переживали эту трагедию каждый по-своему, и не смогли сохранить отношения. А спустя время Дженнифер погибла в автокатастрофе. Ее привезли домой с вечеринки, но внезапно она передумала и решила вернуться. За руль она села нетрезвой, и это оказалось фатальной ошибкой. После этого Киану много лет даже не пытался завязывать отношения.

Клэр Форлани

Говорят, эта актриса сумела найти путь к сердцу одинокого Киану. Ходили слухи, что актер даже сделал ей предложение.

Но Клэр так и не переехала в его дом, а сам Киану больше времени проводил со своими мотоциклами.

Хелли Майерс-Шайер

Большая разница в возрасте не смущала влюбленных. Киану было 43, Хелли - 20, они встречались примерно год. Но до свадьбы дело так и не дошло.

Анна Скиданова

Вместе их видели в 2013 году, но как долго они встречались, сказать сложно, модель и актриса Анна Скиданова не слишком распространялась на эту тему, предпочитая хранить интригу.

Фото из личного архива Анны Скидановой

О Киану же известно то, что он не раз признавался в том, ему нравится красота славянских девушек.

Александра Грант

Они познакомились давно, и объединяла их в первую очередь работа. Художница работала с Киану Ривзом над его книгами, выпущенными в 2011 и 2016 годах. Он подружились, но вряд ли могли тогда предполагать, во что выльется их дружба.