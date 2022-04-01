Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
34 минуты назад

В каких девушек влюблялся Киану Ривз

Катя Кобышева

Киану Ривза невозможно не любить, у него огромное количество фанатов по всему меру. И конечно, сообщение о том, что актер планирует жениться не могло остаться не замеченным. "Рамблер" вспоминает, кого любил Киану Ривз, прежде чем решился сделать предложение своей избраннице.

В каких девушек влюблялся Киану Ривз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дженнифер Сайм

Видео дня

Их познакомила его сестра. Дженнифер была начинающей актрисой, казалось, впереди вся жизнь. Она поверить не могла, что Киану может всерьез в нее влюбиться, но это было именно так. Они начали встречаться, а через год Дженнифер забеременела. Ребенка очень ждали, было известно, что это девочка, ей даже придумали имя, но малышка погибла в утробе матери. Это стало ударом для всех.

California Department of Motor Vehicles

Киану и Дженнифер переживали эту трагедию каждый по-своему, и не смогли сохранить отношения. А спустя время Дженнифер погибла в автокатастрофе. Ее привезли домой с вечеринки, но внезапно она передумала и решила вернуться. За руль она села нетрезвой, и это оказалось фатальной ошибкой. После этого Киану много лет даже не пытался завязывать отношения.

Клэр Форлани

Говорят, эта актриса сумела найти путь к сердцу одинокого Киану. Ходили слухи, что актер даже сделал ей предложение.

Но Клэр так и не переехала в его дом, а сам Киану больше времени проводил со своими мотоциклами.

Хелли Майерс-Шайер

Большая разница в возрасте не смущала влюбленных. Киану было 43, Хелли - 20, они встречались примерно год. Но до свадьбы дело так и не дошло.

Анна Скиданова

Вместе их видели в 2013 году, но как долго они встречались, сказать сложно, модель и актриса Анна Скиданова не слишком распространялась на эту тему, предпочитая хранить интригу.

Фото из личного архива Анны Скидановой

О Киану же известно то, что он не раз признавался в том, ему нравится красота славянских девушек.

Александра Грант

Они познакомились давно, и объединяла их в первую очередь работа. Художница работала с Киану Ривзом над его книгами, выпущенными в 2011 и 2016 годах. Он подружились, но вряд ли могли тогда предполагать, во что выльется их дружба.

Теперь их официально можно поздравить и ждать, когда же состоится свадьба.

Звёзды,Дженнифер Сайм,Анна Скиданова,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители